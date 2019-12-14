تفاصيل أول ألبوم لـ"أحلام" باللهجة المصرية

قال مصدر مطلع، لـ"الدستور"، إن النجمة الإماراتية أحلام الشماسي، أجرت عددًا من الاتصالات بعدد من الشعراء والملحنين، للانتهاء من كتابة الأغاني وتلحينها بعد أن وافقت على تقديمها، وذلك قبل وصولها القاهرة يناير المقبل.



وكشف المصدر أن أحلام قررت استئجار استديو خاص لتسجيل هذه الأغانى، ولمدة أسبوع كامل، حيث ترغب في طرحها بعيد الحب.



وتستعد الفنانة أحلام لتسجيل أولى أغاني ألبومها الذي ستطرحه باللهجة المصرية للمرة الأولى.



ومن المقرر أن يتضمن الألبوم 5 أغنيات رومانسية، إضافة إلى تقديم أغنية أخرى قديمة لأحد المطربين الكبار، ولم تستقر إلى الآن على توزيعها الجديد.



يذكر أن آخر أعمال أحلام هي أغنية "أنا ما نستغنى عنك"، وهى من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح، وتوزيع خالد عز.