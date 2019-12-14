صدور الطبعة الثانية من "صعيدية في أثينا" لـ عائشة السعدي

صدرت حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية من المجموعة القصصية "صعيدية في أثينا" للكاتبة عائشة السعدي، وتقع في 138 صفحة.



يضم الكتاب 20 قصة يجد فيها القارئ لوحات قلمية تزاوج بين الخطوط والألوان، في مشاهد تمس المرأة وتعبر عن مشاعرها ومشاكلها، تجمع فيها بين التفاصيل التي تضفي علي الشخصية النسوية مغزى اجتماعيًا وفلسفيًا دالًا علي تطوُرهاالمعقد.



ومن قصص المجموعة: بدأت تلاحظ بداية الانفلات في سلوك بناتها، انفلاتا لا تستطيع امرأة صعيدية من سوهاج أن تتجاهله.. لقد تغربت طوال حياتها لتوفر لأبنائها فرصا متميزة في التعليم والحياة المختلفة عن الحياة في صعيد مصر.. والآن بدأ الخوف يتسرب إلى ضميرها ونفسيتها؛ هل سيأتي اليوم الذي تدخل عليها ابنتها بصحبة أحد الرجال بحجة الصداقة؟