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الثقافة

الثلاثاء.. ندوة عن "ماكس هرتز" حامي آثار مصر الإسلامية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:19 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ينظم بيت المعمار المصري٬ بمقره الكائن بميدان القلعة٬ في السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل٬ ندوة عن ماكس هرتز باشا «1856-1919»، المستشرق المجرى كبير مهندسي لجنة حفظ الآثار العربية القديمة، الذى لعب دورًا مهمًا فى حماية الآثار القبطية والإسلامية، ويحاضر فيها الباحث محمود مرزوق.

لجنة حفظ الآثار العربية القديمة، أسسها الخديوى توفيق فى 18 ديسمبر 1881 كأول عمل مؤسسي فى العصر الحديث يهدف إلى صون وحفظ التراث العربى الذى امتد ليشمل التراث القبطى فى عام 1898.

تتطرق المحاضرة للتعريف بــ "ماكس باشا" ومقومات شخصيته وحماسه الثقافى، وأعماله حتى تقلد مناصب معمارية عديدة مكنته من الحصول على رتبة الباشا.

يشار إلي أن "ماكس هرتز" التحق بالمكتب الفني لوزارة الأوقاف في 1881، ثم أصبح مديرا لمتحف الفن الإسلامي في 1892، ثم المعماري الرئيسي بلجنة حفظ الآثار العربية والتي ترأسها بنفسه منذ 1901 وحتى تم إجباره على الرحيل من مصر فى 1914، بأمر المحتل البريطاني.

تقديرا لجهوده وتميزه، نال البكوية في 1895 ثم الباشوية في 1912، رمم ماكس هرتز العديد من الأثار الإسلامية، ومنها مسجد الأقمر، باب زويلة، مسجد السلطان برقوق، مسجد السلطان حسن، ومبنى مشيخة الأزهر الشريف، وأنقذ قلعة قايتباي من الهدم.

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