انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت قد تلقت قوات الحماية المدنية في عين شمس، بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس.



على الفور انتقلت سيارات الإطفاء ورجال الشرطة للوقوف على ملابسات الحريق، وتم التعامل مع النيران قبل امتدادها لباقي العقارات المجاروة، ولم يتبين سبب اندلاع الحريق.



وأوضحت المعاينة الأولية، أن العقار الذي التهمته النيران مكون من 7 طوابق، حيث التهمت النيران الشقة في الطابق الأخير وتبين أنها التهمت جميع محتوياتها بالكامل، وفي الدقائق الأولى من اندلاع الحريق تصاعدت كرات اللهب لتغطي سماء المنطقة.