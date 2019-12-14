حريق فى مخزن "بلاستيكات" بالبدرشين

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق شب داخل مخزن بلاستيكات فى منطقة البدرشين، لم يسفر عن وقوع إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة البدرشين، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.