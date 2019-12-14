لأول مرة.. سعد لمجرد يخوض تجربة الدراما التليفزيونية

أعلنت مواقع فنية عن استعداد الفنان المغربي، سعد لمجرد، لدخول عالم التمثيل والدراما التليفزيونية لأول مرة، لخوض التجربة في مسلسل من بطولته.



وفي وقت سابق نشر" ET بالعربية" تصريحات للمنتج اللبناني زياد شويري، عن تفاصيل المسلسل الذي سيمثل فيه لمجرد، حيث تم تحديد أسم مؤقت للمسلسل وهو "كارت أخطر"، وسيشاركه البطولة عدد من نجوم مصر وسوريا ولبنان، مشيرا إلى أن لمجرد تعاقد على المسلسل منذ فترة ولكن تم تأجيله بسبب القضايا التي أبعدته عن الوسط الفني لسنوات.