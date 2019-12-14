توقعات بتمديد أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعدم الاتفاقات

يتوقع أن تستمر فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ اليوم السبت، رغم أن المؤتمر كان من المقرر أن يختتم فعالياته امس الجمعة.



ولم يتفق القادة، الذين تجمعوا في العاصمة الإسبانية مدريد من 196 دولة والاتحاد الأوروبي، بعد على وثيقة نهائية وعلى كيفية تمويل الدول الفقيرة للتخفيف من حدة الضرر الناجم عن تغير المناخ وأيضا على قواعد سوق الكربون.



واتضحت عدم قدرة القادة على التوصل إلى اتفاق خلال جلسة عامة عقدت أمس الجمعة، حيث اختلفت مطالبهم بدرجة كبيرة.



واستبعد المراقبون حدوث أي تحرك قبل صباح اليوم السبت عند استئناف العمل.