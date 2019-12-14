أمريكا تجدد حظر سوائل النكهات المستخدمة فى السجائر الإلكترونية

قرر مسئولو الصحة فى ولاية نيويورك الأمريكية تمديد الحظر المفروض على سوائل النكهات المستخدمة فى الأدوات الخاصة بالسجائر الإلكترونية.



وصوت مجلس التخطيط للصحة العامة التابع لوزارة الصحة فى الولاية على تمديد فرض الحظر على السوائل ذات النكهات الخاصة بالسجائر الإلكترونية.



ويسرى الحظر الجديد لمدة 90 يوما ويحظر بيع جميع السوائل ذات النكهات ومع ذلك فإنه فى ظل إجراءات التقاضى التى لم تحسم فإن الحظر ليس ساريا حاليا.



وقال المتحدث باسم وزارة صحة الولاية جيل مونتاج إن وباء التدخين الإلكترونى المنتشر بين الشباب مصدر قلق كبير من جانب مسئولى الصحة، وأضاف أن استخدام الشباب للسجائر الإلكترونية بمعدل كبير منذر بالخطر يتحدث عن نفسه، مؤكدا أن وزارة الصحة بالولاية ملتزمة بتبنى حظر على السجائر الإلكترونية ذات النكهات ومنتجات التدخين الإلكترونى للحد من الزيادة الكبيرة فى استخدامها.