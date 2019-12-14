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مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 19 درجة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:05 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الامطار غربا.

كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدى الى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 12 19
شبين الكوم 11 19
طنطا 11 18
دمنهور 12 18
الإسكندرية 12 19
بلطيم 11 20
مطروح 10 18
السلوم 09 18
سيوة 06 17
بورسعيد 12 20
دمياط 13 19
الزقازيق 11 19
الاسماعيلية 09 19
السويس 12 19
العريش 10 20
رفح 11 19
رأس سدر 12 20
نخل 04 20
نويبع 14 19
طابا 09 18
كاترين 03 14
الطور 13 20
شرم الشيخ 15 23
الغردقة 13 23
مرسى علم 12 25
الفيوم 10 20
بنى سويف 10 20
المنيا 09 20
أسيوط 08 21
سوهاج 09 21
قنا 11 22
الأقصر 10 22
أسوان 11 22
أبوسمبل 10 23
الوادى الجديد 07 21
شلاتين 18 26
أبو رماد 18 25
حلايب 20 24

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