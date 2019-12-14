موعد مباراة ليفربول وواتفورد فى الدورى الإنجليزى

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بـ6 مباريات قوية وحاسمة، أبرزها مبارة ليفربول أمام نظيره واتفورد.



ويسعى "صلاح" وأصدقائه إلى مواصلة قطار الانتصارات الذي انطلق منذ بداية الموسم في جميع البطولات، واستمرار احتلال الصدارة لترتيب البريميرليج بعد الفوز في جميع الجولات الماضية هذا الموسم، وتعادل وحيد.



ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب "البريميرليج" منفردًا بدون أى منازع أو منافس، برصيد 46 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي أقرب منافسيه على الصدارة، وبـ14 نقطة عن مانشستر سيتي الغريم التقليدي.



موعد مباراة ليفربول وواتفورد

وفي تمام الثانية والنصف من مساء اليوم السبت، يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، نظيره واتفورد، وذلك على ملعب آنفيلد.



القنوات الناقلة لمبارة ليفربول وواتفورد

ومن المقرر أن تذاع المبارة عبر قنوات "بي إن سبورت" الرياضية.