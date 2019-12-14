بعد الإعلان عنهما.. السلع التمونيية تلغى مناقصتين للزيت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية إلغاء المناقصه رقم (2) توريد زيت محلي،وكذا الغاء المناقصه رقم (6) لتوريد زيت مستورد عباد صويا خام.



وكانت قد أعلنت الهيئة بتاريخ 8 12 2019عن الآتي:-



1) مناقصه عامه لاستيراد زيت عباد صويا خام (مستورد) جلسه البت يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 لفترة وصول من 20 يناير حتى 10 فبراير وبيانتها كالتالي:-



- 30 ألف طن ± زيت صويا منزوع الصموغ خام صب مستورد.



- 10 ألف طن ± زيت عباد شمس خام صب مستورد.



2) مناقصة زيت محدودة رقم (2) للعام المالي 2019 2020 لتوريد زيت محلي بالجنيه (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد) توريد من 20 يناير-10 فبراير 2020 - على أن تكون جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019.



- كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مبادرة معاينة لقبول مصانع عصر واستخراج زيت الطعام الخام (إنتاج محلي صويا أو عباد) بقدرة إنتاجية لا تقل عن 3000 طن شهريا من زيت الصويا الخام أو 2000 طن شهريا من زيت العباد الخام المزيد.