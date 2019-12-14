عاطلان يعترفان بتفاصيل سرقة محتويات 5 شقق بالجيزة

اعترف عاطلان بتفاصيل سرقة 5 شقق سكنية بالجيزة، وبيع محتوياتها لأحد عملائهما، وتقاسم المبالغ المحصلة من البيع مناصفة بينهما.





وأضاف المتهمان أنه نظرًا لمرورهما بضائقة مالية، قررا اللجوء لسرقة الشقق، حيث يرصدان الشقة المستهدفة، بعد مراقبة المقيمين بها، والتأكد من خلوها من سكانها، ثم يستخدمان ألة حادة في كسر كالون الباب، وسرقة محتوياتها.





وقال المتهمان إن الفرد المضبوط بحوزتهما، يستخدمانه في الدفاع عن أنفسهما خلال ارتكابهما السرقات، خشية ضبطهما ومطاردتهما من جانب أصحاب الشقق، وكشفا عن هوية عاطل تحصلا منه على السلاح.





واستنادًا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.





وتم القبض على المتهمين، بعد أن كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطلين، مقيمي ببولاق الدكرور، بسرقة عدد من الشقق السكنية.



