"السياحة": الكشف عن كيفية التعامل مع "التأمين" على المعتمرين خلال ساعات

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أنه تم إطلاق وثيقة التأمين الصحية للمعتمرين من خارج المملكة بمبادرة طيبة من جانب المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه خلال الساعات المقبلة سيتم توضيح كيفية التعامل مع هذه الوثيقة.



وأضاف "السيسي"، أن المعتمرين في الأوقات الماضية في حالة تعرضهم لأى حادث كان يتم علاجهم بالمستشفيات العامة بالمملكة، وفي حالة وجود هذه الوثيقة ستكون هناك رعاية وخدمات طبية أكبر لكافة المعتمرين الوافدين من خارج المملكة.



وأطلقت وزارة الحج والعمره السعودية برنامج "التأمين على المعتمرين من خارج المملكة"، والذي يهدف إلى تقديم خدمات صحية وخدمات أخرى لتأمين المتطلبات للمعتمرين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، وذلك من خلال إيجاد الحلول والمعالجات السريعة في سبيل أن يؤدي المعتمر نسكه براحة وسهولة، ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة.



كما تشمل وثيقة التأمين تغطية الحوادث العرضية، وتأخير وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة العرضية الناتجة عن الحوادث، وإعادة الجثمان.



وأعلنت المملكة العربية السعودية، أن التغطية التأمينية للمعتمرين تتيح حدود تعويض للرعاية الصحية الطارئة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي للفرد.