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محافظات

مصرع طفلة تناولت مبيد حشرى بالخطأ فى قنا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:27 ص
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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لقيت طفلة مصرعها، وذلك إثر تناولها مبيد حشري "بيرسول"، عن طريق الخطأ أثناء لعبها في المنزل، بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع طفلة إثر تناولها مادة سامة من مبيد حشري عن طريق الخطأ بمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقلها إلى مستشفى أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

وأثبتت التحريات أن المستشفى استقبلت الطفلة فاطمة كرم، 10 أعوام، مقيمة بدائرة مركز أبوتشت، جثة هامدة، إثر تناولها مادة سامة، البروسيول، حيث أن أحد أسرتها قام بشرائها لطرد الحشرات، ولم تعي الطفلة خطورتها فتناولته، فأحدثت إصابتها ثم توفيت قبل وصولها المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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