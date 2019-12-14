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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط اليوم.. "برنت" يكسر حاجز الـ65 دولار للبرميل

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:43 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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ارتفعت أسعار النفط فى بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت لأكثر من 2% مقارنة بتعاملات أمس الجمعة، حيث كسر سعر "برنت" حاجز الـ65 دولار لأول مرة منذ 90 يومًا، وذلك بسبب التطورات التجارية الإيجابية بين أكبر اقتصاديين فى العالم.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير أكثر من 2% ليسجل 65.22 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنسبة تزيد عن 1.5% مسجلًا 59.78 دولار للبرميل.

وتأتي مكاسب النفط بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده توصلت إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين وهو ما أكدته بكين قبل ذلك.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إلغاء التعريفات الأمريكية المخطط دخولها حيز التنفيذ غدًا الأحد 15 ديسمبر مقابل شراء الصين المزيد من المنتجات الأمريكية.

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