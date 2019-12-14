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الثقافة

اليوم.. عرض فيلم "Whispering truth to power" بمركز الحرية للإبداع

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:13 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يعرض في السادسة مساء اليوم السبت٬ بمركز الحرية للربداع بالإسكندرية٬ الفيلم الوثائقي "Whispering truth to power"، وذلك ضمن عروض أفلام السينما الأفريقية.

يرسم هذا الفيلم السنة الأخيرة في مكتب المحامي العام لجنوب إفريقيا "ثولي مادونسيلا"، وهي تحاول تحقيق العدالة للناس العاديين. بعد تحدي الرئيس زوما بنجاح في الاستخدام غير القانوني لأموال الدولة، يتعين عليها الآن أن تواجه التحدي الأكبر في حياتها المهنية: التحقيق - في مواجهة الاحتجاجات والتهديدات بالقتل والتحديات القانونية.

ولكن كيف يمكن للمرء أن يزن أهمية مكافحة الفساد الحكومي ضد الجريمة الأخلاقية الكبرى المتمثلة في استمرار عدم المساواة؟ تهمس الحقيقة إلى السلطة توثق القصة المتوترة عن العام الماضي لمدونسيلا في مناصب عامة٬ وفي الوقت نفسه تقوم بصياغة حكاية تمتص إلى محامٍ بارز، أم وامرأة، كما تقدم نظرة ثاقبة للعديد من القضايا الحرجة التي تواجه جنوب إفريقيا اليوم، مثل عدم المساواة المستمرة والتوترات العرقية وإعادة توزيع الأراضي والفساد.

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