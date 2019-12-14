اليوم.. محاضرة "اليوميات مصدر للتأريخ" بالمعهد الفرنسى للدراسات الشرقية

يُنظم المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية "IFAO" بالتعاون مع كلية الآداب جامعة كفر الشيخ٬ في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ محاضرة بعنوان "اليوميات مصدر للتأريخ، مذكرات النفي نموذجاَ" والتي يلقيها الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق.



تتطرق المحاضرة إلى مذكرات "النفي" وهي يوميات كتبها السياسي المصري مصطفى النحاس الرئيس الثاني للوفد المصري ورئيس وزراء مصر لعدة مرات في الفترة ما بين عام ١٩٢٧ وعام ١٩٥٢، وتغطي هذه اليوميات جزءًا من فترة نفيه مع سعد زغلول وأربعة أخرين من قادة الوفد المصري إلى جزيرة سيشيل في ديسمبر عام ١٩٢١، وقد تم اكتشاف هذه اليوميات بالمصادفة منذ خمسة أعوام، وتكشف اليوميات عن تفاصيل حياة مجموعة المنفيين والقضايا التي كانت تشغلهم وعلاقتهم بالأحداث السياسية في مصر في هذه الفترة كما تكشف اهتمامهم بالقضايا الدولية المشتعلة في تلك السنوات التي اعقبت تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى.



يذكر أن "أبوغازي" أستاذ الوثائق المتفرغ بجامعة القاهرة، صدرت له ستة كتب في مجال التاريخ والوثائق وكتابًا للأطفال، واشترك في تأليف كتاب عن "مسيرة المرأة المصرية"، كما نشر أكثر من ستين بحثًا في مجالات التاريخ والآثار والوثائق والأرشيف والقضية الفلسطينية وقضايا المرأة والسياسات الثقافية، ويمارس الكتابة الصحفية منذ السبعينيات.

