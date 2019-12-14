"الأوقاف" تصرف 50 ألف جنيه لإمام توفى على المنبر بصلاة الجمعة

وجه الد كتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصرف مساعدة عاجلة من باب البر لأسرة المرحوم الشيخ محمود شحات توفيق حبيب، إمام وحطيب مسجد على بن أبى طالب بمدينى أشمون، الذي صعدت روحه لبارئها وهو على المنبر، أمس الجمعة.



وأوصى وزير الأوقاف، بسرعة صرف جميع مستحقاته، وتكليف مدير المديرية الشيخ أحمد عبدالمؤمن التوجه على رأس وفد كبير إلى أسرته لتقديم واجب العزاء نيابة عن الوزير وقيادات الوزارة.



وقدم وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة، في بيان له، خالص العزاء لأسرته وزملائه، سائلين الله عز وجل، أن يخلفهم فيه خيرًا وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وأسرته وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان، مؤملين أن يكون لقاؤه ربه على مالقيه عليه من باب عاجل بشرى المؤمنين.