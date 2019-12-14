"تموين الفيوم": ضبط 550 كيلو دقيق مدعم

بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تم شن حملة تموينية برئاسة المهندس وليد حسان، مدير إدارة تموين أبشواى، والمهندس توبة محمد رئيس الرقابة، والمفتش محمود محمد.



وتم ضبط ٥٥٠ كيلو دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز بناحية النصارية، كما تحرير محاضر أخرى للتجار التموينيين مابين عدم الإعلان عن الأسعار وشهادات صحية وعدم مزاولة النشاط.



تم تحرير تقارير للمخابز ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم إعطاء بون ونظافة أدوات العجن، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.