حظك اليوم.. برج القوس السبت 14 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج القوس قالت:-



مهنيًا: لا تجادل ولا تتدخّل في أمور لا تعنيك، تمالك أعصابك وقدّم بعض التنازلات، لكن لا تتراجع عما أنت مقتنع به وترى أنه مفيد لمجالك المهني.



عاطفيًا: آراء مختلفة أو متناقضة من قبل أحد الطرفين ما يثير بلبلة ويدفعك إلى الشعور بالخيبة.



صحيًا: معروف أنك من محبّي الرياضة، لأنك تواق إلى الحركة والنشاط، أشجعك.



الجدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.