تحرير 7 محاضر توقف مخابز بلدية عن العمل بالإسكندرية

بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة وضبط للأسواق، قامت إدارة تموين شرق برئاسة عبدالرزاق الطيب مدير الإدارة وإشراف نبيل محفوظ رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:



- تحرير عدد 7 محاضر توقف مخابز بلدية عن العمل، بدون إذن مسبق من التموين، وتحرير محضر استيلاء على المال العام، وتحرير عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر عدم وجود سجل التفتيش لمخبز بلدي.

- تحرير محضرين عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبزين بلدي.

- تحرير محضر عدم إخطار عن حالة وفاة في الموعد القانوني لمخبز.

- تحرير محضر توقف بدال تمويني عن العمل بدون إذن مسبق من التموين.

- تحرير عدد 7 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

- تحرير عدد 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار للسلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضر عدم إخطار عن حركة المواد البترولية.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.