حظك اليوم.. برج الأسد السبت 14 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الأسد قالت:-



مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم أن لا تتصرف بعدوانية مع زملاء العمل، وأن تتحلى بالهدوء وبالحكمة التي تتميز بها.



عاطفيًا: يطلب منك اليوم التأنّي والهدوء والتراجع قليلًا حتى لا توسّع نطاق النزاعات مع الشريك ولا تتورّط في أي وعود.



صحيًا: قم بواجباتك تجاه صحتك كما يجب ولن تكون إلا من أصحاب العافية والنشاط.



الجدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.