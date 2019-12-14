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محافظات

بالصور.. عرض لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بأسوان

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:30 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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قدمت فرقة قصر ثقافة السباعية لـ"الإنشاد الدينى"، فى مهرجان فنون الباديه بقرية نجع العرب بمدينة دراو، ويأتى ذلك فى إطار فعاليات الملتقى الخامس لـ"فنون البادية"، وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة فى الحفاظ على التراث الثقافى بالمحافظات التى تتمتع بالتنوع الثقافى، خاصة ثقافة البادية والمناطق الحدودية.

وشملت مشاركتهم بتقديم الأناشيد الدينية التالية: "قمر سيدنا النبى قمر"، و"ولد المشرف فى ربيع الأول"، و"يا آمنة بشراكى"، فضلًا عن "والى المدينة"، و"يا أبا الزهراء ضمنا"، و"يارب بالمصطفى"، وذلك وسط تفاعل الأهالى وأجواء مليئة بالفرحة والبهجة.

يذكر أنه يقام الملتقى فى إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، فى الحفاظ على التراث الثقافى وتعتبر محافظة اسوان "زهرة الجنوب" وبوابة مصر الجنوبية، وهى إحدى المحافظات التى تزخر بالعديد من الفنون.

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