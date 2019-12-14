دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

تشهد البلاد موجة من المناخ السقيع، حيث من المتوقع أن تستمر لعدة أيام، ويتسأل البعض هل العلاقة الجنسية تتأثر فى الشتاء.



ممارسة الجنس فى الشتاء أفضل من الصيف

كشفت دراسة جديدة نشرها موقع "ديلى ميل" البريطانى، أن ممارسة العلاقة الحميمة فى الشتاء من الأمور الصحية للجسم ككل.



وأشار الباحثون إلى أن الأزواج أكثر ميلًا لممارسة العلاقة الحميمة خلال أشهر الشتاء الباردة، وذلك وفقًا للكثير من استطلاعات الرأى.



وأوضح القائمين على الدراسة، أن الكثير من الأزواج يميلون إلى الدفء خلال فصل الشتاء، الأمر الذى قد يوفره ممارسة العلاقة الحميمة.



كما أن الكثير من الرجال يرؤن النساء أكثر إثارة وجاذبية في فصل الشتاء، الأمر الذى يكسر القاعدة بأن العرى وراء انجذاب الرجل للمرأة.



هل يؤثر الشتاء على القدرة الجنسية عند الرجال؟

أوضح عدد من العلماء انخفاض نسبة هرمون التستوستيرون عند الرجال في فصل الشتاء، الأمر الذى يؤثر على قدرتهم الجنسية واستمتاعهم.



ويرجع الباحثون السبب فى انخفاض هرمون التستوستيرون في الشتاء هو عدم التعرض للشمس لفترات كافية وإصابة البعض باكتئاب وتغيرات مزاجية خلال هذه الأشهر.



نصائح لتعزيز القدرة الجنسية فى الشتاء



- الاهتمام بتناول الأطعمة التى تزيد من القدرة الجنسية.



- عمل مساج قبل ممارسة العلاقة لضمان الأحساس بالدفء.



- تغيير أماكن ممارسة العلاقة الجنسية.



- الاستحمام بماء ساخن، مع مراعاة تدفئة الغرفة.