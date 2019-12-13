انطلاق فعاليات ملتقى "فنون البادية الخامس" بأسوان

انطلقت فعاليات الملتقى الخامس للفنون البادية بأسوان، والمقام بدراو وبلانة لمدة يومين، وذلك بحضور حمدي سعيد مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية، ونجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان.



بدأت الفاعليات بإقامة ورشة "جريد النخل" للمدرب أحمد حسين حاتم باستخدام جريد النخل لعمل الستائر والمعلقات، وورشة "نوى البلح والدوم" للمدربة نادية خليفة حسن باستخدام نوى البلح والدوم والخيوط الملونة لعمل الأطباق والبراويز والأبجاورات والأبريق.



أعقبه فقرات للتحطيب ولعب العصاة وسط عدد كبير من أهالي قرية دارو، وأقيمت فقرات لفن النميم شارك فيها الشاعر محمد حمدي، وجمال حداد، وفي الختام قدم عرض لفن الكف للفنان يونس برسي، كما تم تكريم الأعلامي عادل فهمي والمنسق العام للملتقى الكاتب أحمد أبو خنيجر.