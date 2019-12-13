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الصحة

دراسة: ممارسة التمارين الرياضية للوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:46 م
جريدة الدستور
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قالت نتائج دراسة جديدة أجريت في جامعة ملبورن الأسترالية، إن العلاج بالتمارين الرياضية إلى جانب التوعية يحقق نتائج فعّالة في حماية الأم من الانزلاق إلى اكتئاب ما بعد الولادة. وتفيد التقارير الطبية بأن هذا النوع من الاكتئاب يصيب 13 بالمائة من الأمهات لأول مرة حول العالم.

ونُشرت نتائج الدراسة في "جورنال أوف ذا أمريكان فيزيكال ثيرابي"، وأظهرت أن ممارسة الأم التمارين الرياضية مع مجموعة من السيدات قبل وبعد الحمل يساعد على تحسين الحالة النفسية لها، ويحميها من الوصول إلى حافة اكتئاب ما بعد الولادة.

وتتسق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات سابقة عن دور التمارين الرياضية في تحسين الحالة المزاجية للنساء في مختلف الأعمار.

ودعت توصيات الدراسة الأطباء ومزوّدي الرعاية الطبية إلى توعية الحوامل لأول مرة بأهمية التمارين الرياضية.

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