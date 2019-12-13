إليسا تتألق في "ليلة رومانسية" على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (صور)

أحيت النجمة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا من أقوى حفلاتها على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي حضره كوكبة من المثقفين والفنانين وفي مقدمتهم خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولويا والإعلامي والكاتب محمد فودة والنجمة إيمان العاصي، والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسي شلبي.



وبدأت النجمة إليسا حفلها بأغنية "شمس الحرية"، وسط تصفيق الجمهور الذي حضر خصيصا للاستماع لأغاني نجمتهم المفضلة.



وأهدت إحدى الفتيات باقة "ورود" للفنانة اليسا، التي أعربت بسعادتها بلقاء الجمهور المصري داخل مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووعدتهم بغناء كل ما يطلبونه.



وقدمت اليسا خلال ساعتين متواصلتين، عددا من الأغنيات التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي "الي كل اللي بيحبوني"، "وحشتوني" ، "لو في"، "كرمالك"، "سهرني يا ليل"، "يا مرايتي"، "اسعد واحدة".



وطالب الجمهور إليسا بعدد كبير من الأغنيات المفضلة، ولم تبخل النجمة عليهم حيث لبت كل طلباتهم ومن أبرز هذه الأغنيات، "عيشالك"، "خدني معك"، كرهني"،"بيمون"، "اجمل احساس"، "عكس اللي شايفنها".



وقدمت عددا من الأغنيات لنجوم آخرين من الزمن الجميل منهم أغنيتي "لولا الملامة" و"طب وانا مالي" للنجمة الواحلة وردة الجزائرية، وأغنية، "نسم علينا الهوا" للنجمة القديرة فيروز.



وأهدى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، درع تكريم للنجمة اللبنانية على حضورها وإحيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوبرا الخاص بها.



ومن جانبها، قالت اليسا، إنها سعيدة بوجودها وسط جمهورها المصري في أي مكان، مضيفة: "في الكيميا تجمعني بالشعب المصري، مع احترامي لكل الشعوب هذا بلدي الثاني واللهجة ساعدتني في ده كتير".



وطمأنت جمهورها على صحتها بعد شفائها من مرض سرطان الثدي الذي أعلنت عنه العام الماضي، قائلة، "الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية".

وأشارت إلى أنها تواصل تحضيرات ألبومها الحديد الذي ستطرحه في عيد الفطر المقبل، به 4 أغنيات لبنانية والباقي مصري، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها.



وأشادت إليسا بالحفل الذي نظمته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدة أنها تكون سعيدة دائما بالتواجد مع الجمهور المصري سواء في القاهرة أو الاسكندرية أو المنصورة أو في أي مكان بمصر.



ومن جانبه، قال خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحفل النجمة اللبنانية إليسا على مسرح اﻻأبرا، إنها بداية وسيعمل على تنظيم العديد من الحفلات والندوات الفنية والثقافية كما قال إنه يتمني أن يكمل رسالة والدته سعاد كفافي ولو بجزء صغير.



وأوضح الطوخي، أن الأوبرا تعتبر جزءا من الجامعة ومكمل لها بكل أشكالها، مضيفا: "بنقدم من خلالها الفعاليات الثقافية والفنية التي جذبت قطاعا كبيرا جدا من كل مكان".

وتابع: "ما يهمنا خلال الجامعة هو التعليم والاهتمام بالناحية الثقافية فعلى سبيل المثال، أصبحت المكتبة بتفتح حتى الساعة العاشرة مساء، لكي نوفر كل السبل والإمكانيات للباحثين، لأننا بنعتبرها مسؤولية تقع على عاتقنا".

وأشار إلى أن حفل النجمة اللبنانية إليسا، هي مجرد بداية لعودة الخيام الثقافية والفنية في أوبرا جامع مصر، وسنقدم قريبا فعاليات ثقافية وعروض غنائية وفلكلور، ونتفاوض مع المايسترو سليم سحاب لعودة كورال الأطفال مرة أخرى، لأننا نهتم بكل ما يفيد الطفل.



واختتم حديثه، "نحن أيضا من خلال مستشفى الجامعة نقدم الرعاية الصحية المجانية وندعم مبادرات الذهاب للمحافظات وتوفير الرعاية لغير قادرين".



يذكر أن أوبرا جامعة مصر، قد أعادت تقديم حفلات أضواء المدينة، بمشاركة نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، كما أنهت الجامعة كافة الاستعدادات الخاصة بهذا الحفل، كما تقدم حفل للنجم مدحت صالح أخر شهر ديسمبر الجارى.



حفل "ملكة الإحساس" إليسا يأتى ضمن برنامج نشاط فنى متنوع أعدته الجامعة بشكل يرضى جميع الأذواق، ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التى من المقرر أن يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى، بهدف إثراء الساحة الغنائية، انطلاقاً من أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التى تمتلك مسرحاً يسع 1200 مشاهد، وتم تجهيزه على مستوى عالى من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ، ووسائل إدارة المسرح، وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.



وطرحت إليسا، مؤخرا أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال