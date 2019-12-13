ضبط أدوية مجهولة المصدر مؤثرة على الصحة النفسية بالقليوبية

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالقليوبية من ضبط كمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، مجهولة المصدر خلال حملة شنتها على الصيدليات.



وأسفرت الحملة التي أشرف عليها الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن ضبط 12 صنف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون فواتير عبارة عن (450 قرص-7 أمبول) ممنوع تداولها بالصيدليات العامه بدون وجود فواتير، كما تم ضبط 152 صنف مجهول المصدر والتركيب بكمية (50 علبة أقراص- 3638 قرص- 2شريط) جميعها ممنوع تداولها بالصيدليات العامة.



كما تم خلال الحملة ضبط صنف تأمين صحي بعدد خمس أمبولات ممنوع تداوله بالصيدليات العامة، وضبط أدوية خاصة بالمستشفيات،منها 9 أمبولات ممنوع تداولها بالصيدليات العامة.



وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.