إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسبب مقتل ربة منزل بالقليوبية

نجحت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية بالتعاون مع القضاه العرفيون في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أبوطلبة والصباغ إثر وقوع جريمة قتل أدت إلى مقتل ربة منزل من العائلة الأولى.



عقدت الجلسة برئاسة محمد مدينة عضو مجلس النواب، وطلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، وعاطف النمكي عضو مجلس النواب السابق، والعمدة سمير موسي، وكبار عائلات العليقات والصوالحة وجهينة والضيوف خارج العربان، حيث تم التراضي والصلح والاتفاق بين عائلة أبو طلبة وعائلة الضباغ بعرب العليقات في جريمة القتل التي راحت ضحيتها ربة منزل، على التبروء التام والكامل مدى الحياة من القاتل"علاء. س. ع" من عائلة الصباغ.



كما تم الاتفاق بين العائلتين على القطيعة الكاملة من جميع أفراد عائلة القاتل للقاتل، وتتعهد عائلة القاتل بعدم توكيل محامي للدفاع عنه، وتم التزام أخو القاتل ببيع منزلة المجاور لمنزل القتيلة، كما تلتزم أسرة القاتل بترك عرب العليقات في مدة محاكمته، كما أقرت عائلة المتوفية بترك حق الدم للقضاء، وأقر العائلتين بالالتزام بجميع البنود المذكورة بمحضر الاتفاق.



وتم إبرام الاتفاق بين العائلتين وأهل الخير بعرب العليقات الذين سعوا لإنهاء الخلافات التي استمرت قرابة عدة شهور ولم يقم عزاء للقتيلة حتى تاريخه من قبل أهلها وعائلتها وزوجها، وبهذه البنود تم إنهاء الخصومة والثأر بينهم.