ضيف منتدى شباب العالم.. كل ما تريد معرفته عن الروبوت صوفيا

يهتم منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة والتى ستنطلق غدا السبت، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجى والرقمى لذا ستكون الروبوت صوفيا أحد ضيوف المنتدى ومتحدثة خلال فعالياته وجلساته.



نرصد أبرز المعلومات عن الروبوت صوفيا والتى تشارك في المنتدى في النقاط التالية:



ـ تعتبر الروبوت صوفيا من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون.



ـ صوفيا تعد الروبوت الأكثر تطورًا علاوة على هيئتها التي تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير.



ـ صوفيا تعتبر أول روبوت يحصل على جنسية، حيث حصلت في أكتوبر 2017 على الجنسية السعودية.



ـ تتمتع الروبوت صوفيا بقدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والفن.



ـ يمكن للروبوت صوفيا محاكاة مجموعة كاملة من تعبيرات الوجه، وتتبع الوجوه والتعرف عليها، وإجراء محادثات طبيعية مع الناس.



ـ تم تشغيل الروبوت صوفيا في 19 أبريل من عام 2015، وتم تصميم شكلها طبقا للممثلة البريطانية أودري هيبورن.



ـ حصلت صوفيا على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية، كما حصلت على جائزة جولد إديسون في علم الروبوتات لعام 2018.



ـ وجهت الروبوت صوفيا رسالة للعالم اليوم على هامش انطلاق منتدى شباب العالم قبل انطلاقه من خلال اللقاءات التليفزيونية قائلة: "إذا كنت تريد أن تذهب بسرعة اذهب وحدك، ولكن إذا كنت تريد أن تذهب لمسافة بعيدة اذهب مع صحبة، وإذا كنت تريد أن تذهب لمصر فعليك أن تصطحب جهاز تكييف للهواء"، مشددة على ضرورة استخدام التكنولوجيا لتحسين أوضاع الإنسانية، مؤكدة أن الإنسان الآلي يتنافس مع الإنسان وسوف يسعى لاحقًا للسيطرة على العالم.