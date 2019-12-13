محافظة الجيزة تنظم برنامجا سياحيا لوفد مقاطعة هونان الصينية

نظمت محافظة الجيزة برنامجًا سياحيًا لوفد مقاطعة هونان الصينية والذى ترأسة كلا من "وي جوينج" نائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية و"شي يوه وين" المستشار الثقافى الصينى بمصر والوفد الصينى المرافق له؛ لزيارة عدد من المزارات السياحية بدأت بزيارة المنطقة الأثرية بأهرامات الجيزة.



و افق الوفد الصينى خلاله جولته السياحية ممثلى الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة ومدير منطقة آثار الهرم وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.



وأشاد الوفد الصينى بحفاوة الاستقبال وبروعة وجمال الآثار المصرية، وعبر الوفد عن انبهارهم وسعادتهم لتواجدهم فى مصر بلد الحضارة والثقافة والتاريخ ورغبتهم فى العودة مرة أخرى لزيارة مناطق الصوت والضوء والأهرامات، مؤكدين على تنظيم رحلات وبرامج سياحية مجددًا لزيارة مصر والترويج للمزارات السياحية المصرية.



يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد استقبل كلا من "وي جوينج" نائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية و"شي يوه وين" المستشار الثقافى الصينى بمصر والوفد الصينى المرافق له، وذلك فى إطار توطيد العلاقات ومد خطوط التواصل وبحث سبل التعاون فى عدد من المجالات.