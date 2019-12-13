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نقابة الكحيانين.. تفاصيل جروب ساخر على "فيسبوك" يضم آلاف الشباب

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:20 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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"أنت كحيان يا محمد".. تحت هذا الشعار دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، جروب ساخر يسمى بـ"نقابة الكحيانين"، في خطوة لتحويل مواقع التواصل الاجتماعى إلى مكان للتسلية وليس الكآبة.

وسرعان ما انضم أكثر من آلاف الأعضاء فى وقت قصير، لمعرفة ما يدور داخل هذا الجروب.

وترجع الفكرة إلى الإفيه الذي ابتكره المذيع خالد عليش، والذي وصف نفسه بالكحيان لعدم قدرته على فهم بعض الأمور، وكدليل على الفقر أيضا، فقد نصبه أعضاء الجروب كنقيب للكحيانين.

ويهدف الجروب للتصدي للاكتئاب والأمراض النفسية التي تسببها السوشيال ميديا، من خلال نشر النكات والتعرف على أشخاص جدد، بالإضافة إلى نشر الفيديوهات المضحكة، والمساعدة أيضا للأشخاص المحتاجين.

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