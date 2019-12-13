عضو "دفاع النواب" يشرح آليات منح الجنسية المصرية للأجانب

قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزارء يقوم بإعطاء الجنسية المصرية لكل من قام بشراء عقار مملوك للدولة، أو لأشخاص اعتبارية عامة، أو أنشأ مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الحالي، أو إيداع مبلغ بالعملة الأجنبية كإيراد مباشر يؤول للدولة والخزانة العامة أو كوديعة يتم إيداعها في البنك المركزي المصري.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن هذا نظام معمول به في العديد من دول العالم وليس أمرًا مبتدعًا وهو قانون مدروس بعناية ويحقق الصالح العام ويشجع الاستثمار في ظل حراك اقتصادي، فمصر تحاول أن تخرج من أزماتها بدعم الاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار الأجنبي وفتح طرق عمل للشباب والقضاء على البطالة وتحفيز الأجنبي للحصول على الجنسية المصرية وليس لها أي أضرار.



معايير الأمن القومي للحصول على الجنسية المصرية



وأكد أن القانون يعطي رئيس مجلس الوزراء، الحق في إنشاء لجنة تسمى لجنة "الحصول على الجنسية"، وتكون تابعة لمجلس الوزراء وتتشكل من عدة جهات وهي وزارة الداخلية والخارجية والاستثمار والتعاون الدولي، لافتا إلى أن الجهات المعنية تستقبل طلبات الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية ويودع 10 آلاف دولار أو ما يقابلها بالعملة المحلية في حساب بنك في الخارج ويتم تحويله مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة واللجنة تبحث الطلب خلال 3 أشهر من كافة جوانبه.



وتابع أن جهات الأمن تراعي كافة الشروط في الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية وبعدها ترفع توصية لرئيس مجلس الوزارء موافقة مبدئية لمدة 6 أشهر يحصل خلالها الأجنبي على إقامة مؤقتة وخلالها يكون استوفى كافة الإجراءات والشروط اللازمة للإقامة ويقدمها مرة أخرى وخلال الثلاثة أشهر الأخيرة تضع اللجنة توصية للحصول على موافقة نهائية من مجلس الوزراء.



وأوضح أن هناك ضوابط ومعايير دقيقة تم وضعها للأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية المصرية وهذا الأمر ينطبق الآن، ومجلس الوزراء هو من ينظر في الأمر الآن بعد أن كان وزير الداخلية.

