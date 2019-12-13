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تقارير ومتابعات

"ماريتا وغالية بن علي" على مسرح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:19 م
غالية بن علي
غالية بن علي
إيمان ماهر
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أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المفاجآت على مسرح هذا العام، والذي انطلق مساء اليوم وتستمر عروضه يومي 15 و 16 ديسمبر بعد الافتتاح الرسمي للمنتدى، غدا السبت، بمشاركة نجمتين من الوطن العربي تمثلان جيلين مختلفين.

ويعد الجيل الأول الذي تمثله المطربة التونسية غالية بنعلي والملقبة بـ“سفيرة الغناء العربي"، يشمل أغاني زمن الفن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم وغيرهم من كبار الفنانين، كما ستؤدي خلال أيام المنتدى العديد من الأغاني الخاصة بها والتي تغنيها بأسلوبها المميز وصوتها القوي والعذب.

ومن أشهر الأغاني التي قدمتها "بنعلي" أغنية "بنت الريح" والتي وصفت بها نفسها، وكذلك أغنيات "دام دائمًا"، و"لو كان لي قلبان"، و"يا مسافر وحدك"، و"لاموني اللي غاروا مني"، والعديد من الأغاني الرائعة الأخرى.

أما الجيل الثاني فتمثله المطربة اللبنانية الصاعدة ماريتا حلاني، وهي مغنيَةٌ ومؤلفة موسيقيّة وكاتبة أغانٍ لبنانيّة، بدأت مسيرتها الفنيّة في سنٍ مبكرة لم تعتمد فيها على كونها ابنة المطرب عاصي الحلاني، ولكنها استهدفت الوصول لقلوب الشباب العربي اعتماداً على صوتها وموهبتها.

يشار إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

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