جمال شيحة: مصر الدولة الرائدة عالميا في علاج "فيروس سي"

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة، إن هناك قرار من منظمة الصحة العالمية يستهدف خلو العالم من الفيروسات الكبدية عام 2030، مشيرا إلى أن مصر الدولة الرائدة في مجال علاج فيروس سي.



وأضاف الدكتور جمال شيحة، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق ما تهدف اليه منظمة الصحة العالمية في نهاية 2019 أي أنجزت ما طلبته منظمة الصحة العالمية قبل أن تقوم الدول الأخرى بخطط للقضاء عليه.



وأوضح أن 9 دول فقط من كل دول العالم، منهم دول عظمى، تستطيع الوصول لما تستهدفه منظمة الصحة العالمية في 2030، وبعدها ستبدأ باقي دول العالم تباعًا حتى عام 2030.



