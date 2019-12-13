تحرير 3976 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بالمنيا

شنت مباحث المرور بالمنيا حملة مرورية مكبرة بشوارع وميادين ومواقف سيارات الأجرة والطرق الصحراوية الثلاث بمراكز المحافظة التسع نجحت خلالها في ضبط وتحرير 3 آلاف و976 مخالفة مرورية متنوعة.



كانت مباحث المرور بالمحافظة تحت إشراف العميد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمنيا، قد شنت حملة مرورية مكبرة على مستوى مراكز المحافظة التسع نجحت خلالها في ضبط وتحرير 3 ألاف و976 مخالفة مرورية متنوعة من بينها مخالفات سيارات ومركبات ودراجات بخارية بدون لوحات معدنية وأخرى غير مرخصة ومخالفات سيارات لعدم التزامها بالقواعد المرورية بالسير عكس الاتجاه أو الانتظار في أماكن ممنوع الوقوف بها أو لعدم الالتزام بخطوط السير كما تم ضبط سائقي عدد من سيارات الأجرة لقيامهم بتحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة.



كما قامت الحملة بتحليل عينات سائقي الطرق السريعة بالمحافظة في إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة بنطاق المحافظة للمواد المخدرة.