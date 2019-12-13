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تقارير ومتابعات

تكافح الفساد.. منتدى شباب العالم يناقش الـ"بلوك تشين"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:56 م
جريدة الدستور
نغم رأفت
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تبدأ جلسات منتدى شباب العالم غدا السبت وحتى 17 ديسمبر الجاري في مدينة السلام شرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تأتي الجلسة الأولى بعنوان "بلوك تشين: ثورة في العالم الرقمي" والجلسة الثانية تحت عنوان "بلوك تشين: تطبيقات متعددة وإمكانات بلا حدود".

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن تقنية "بلوك تشين":


تنافس تقنية الـ"بلوك تشين" طريقة عمل الإنترنت، لذلك فهي تواجه عدة عقبات أبرزها اعتماد الحكومات والمؤسسات على "المركزية" لتحكم سيطرتها على مقدرات البلاد ومدخرات المواطنين.
ظهور "بلوك تشين"

أصدر شخص يدعى "ساتوشي ناكاموتو Satoshi Nakamoto" أول نسخة من وثيقة "البتكوين" في عام 2008، وشرح فيها فكرة وجود عملة رقمية لا مركزية لا تخضع لجهة بعينها، وتضمن خصوصية مُستخدميها دون وجود جهة حاكمة، لتكون العملة ملكا للجميع.

مفهوم "بلوك تشين"
ترتكز الـ"بلوك تشين" على نظام "اللامركزية"، حيث يعتمد النظام على مجموعة من العُقد، فكل جهاز كمبيوتر أو خادم بهذا النظام يُمثّل عُقدة تقوم بعدة مهام مثل تخزين معلومات المعاملات وتوقيت حدوثها وعنوانين الكتل المتصلة بها، ومن خلال الاحتفاظ بعدة نسخ من ملف المعاملات المالية في عُقد (كمبيوترات) مختلفة حول العالم ويمكن لأي شخص الوصول إليها، ولم تعد هناك حاجة إلى طرف ثالث موثوق (كالبنوك) للعمل كوسيط لإدارة المعاملات بين الناس.

وقدمت الـ"بلوك تشين" حلا لمشكلة "المركزية" بجعل المعاملات المالية تتم مباشرة وبطريقة آمنة من خلال نظام الند للند (Peer to peer)، حيث لا تتطلب وجود ثقة بين الطرفين أو الوثوق في طرف ثالث وسيط مثل البنوك.

ويمكن اعتبار البلوك تشين "دفتر حسابات عمومي" تسجل جميع المعاملات المالية في كتل Blocks وتحتوي كل كتلة على بيانات المعاملة من حيث التوقيت والمبلغ وغيرها.

وصممت سلسلة الكتل هذه بطريقة تمنع تعديل السجلات الفائتة أي أنه عندما تخزن معلومة ما في سلسلة الكتلة لا يمكن لاحقًا القيام بتعديل هذه المعلومة.

تطبيقات "بلوك تشين"
لا شك أن من أهم تطبيقات تقنية البلوك تشين تتمحور حول المعاملات المالية فهي تتميز بسرعة وسهولة نقل الأموال عبر الحدود من مكان لآخر في لحظات مع رسوم تحويل أقل بكثير من الوضع السائد حاليا، وبما أن هذه التقنية لا تحتاج إلى مراكز بيانات فيمكن للمناطق النائية في البلدان النامية التي لا تتوفر فيها الخدمات المصرفية الرسمية أن تقفز مباشرة للحلول القائمة على تقنية البلوك تشين وأن توفّر التكاليف الهائلة لإنشاء بنية تحتية جديدة، وأيضا من الحلول الأخرى التي توفرها التقنية هي العقود الذكية Smart Contract التي تتحكم في حركة الأصول الرقمية بين الأطراف، وتهدف العقود الذكية إلى إضفاء الثقة لجميع الاتفاقيات المالية من خلال جعل كل المعاملات المالية أكثر شفافية ومرئية للجميع، وبذلك يكون المواطنون قادرين على رصد التخصيص الفعلي للأموال ومراقبة صرف هذه الأموال من قبل الحكومات لتساعد للحد من الفساد أو حتى التهرب الضريبي في المستقبل.

إجراء المعاملات المالية من دون الحاجة للبنوك
وبما أن عملة البتكوين تعتبر أشهر عملة رقمية، لنفترض أن شخصا ما يحاول إرسال مبلغ ما من عملة البتكوين لصديق له، وهنا فإن أول خطوة يجب أن يقوم بها الشخصان هو إنشاء محفظة إلكترونية Wallet مجانية عن طريق تحميل برنامج بتكوين كور Bitcoin Core من الموقع الرسمي للعملة، وعند إصدار أمر الدفع سيحصل كل منهما على عنوان فريد (رقم حساب) لمحفظتهما.

وعندما يود شخص إرسال بتكوين إلى صديقه الآخر كل ما عليه هو الحصول على ذاك العنوان ثم إرسال المبلغ له، وعندما يتم الإرسال يقوم البلوك تشين بإعطاء عنوان فريد لهذه المعاملة في سجل الكتل ويتم توثيق هذه المعاملة (عن طريق القيام ببعض العمليات الحسابية يطلق عليها «تعدين») مع كافة الكومبيوترات أو الخوادم التي تحتوي على برنامج تشغيل "بتكوين كور".

بعد أن تنتهي المزامنة ستخزن بيانات هذه المعاملة في أي جهاز كومبيوتر موجود فيه برنامج «بتكوين كور» ونظرا للعدد الهائل من الكمبيوترات فلن تتأثر الشبكة في حال عطل بعض منها. ويمكن لأي شخص أن يدخل رقم المعاملة في موقع بلوك تشين الرسمي www.blockchain.com وسيجد جميع المعلومات الخاصة بها من حيث عنوان المرسل والمرسل له وقيمة المعاملة بل وحتى رصيد كل منها حيث إن عملة البتكوين مبنية على الشفافية الكاملة، وربما يكون السؤال هنا ما الذي سيجنيه شخص ما من تحميل وتشغيل «بتكوين كور» في جهازه وهنا تبرز أهم ميزة للعملة الرقمية حيث يحصل كل جهاز على نسبة معينة من عملة البتكوين نظير الجهد المبذول في عملية التعدين.

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