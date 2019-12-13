ضبط 614 هاربا من أحكام و6 قضايا مخدرات في حملة بالمنيا

تمكنت حملة أمنية مكبرة ضمت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا وأجهزة البحث الجنائي ومباحث مكافحة المخدرات في ضبط 614 هاربا من أحكام قضائية مختلفة و4 قطع سلاح ناري غير مرخص و6 قضايا مخدرات.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام في ضبط 614 متهما هاربا من أحكام قضائية مختلفة منها أحكام جنائية وأحكام حبس جزئي وأحكام حبس مستأنف.



كما ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات بإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة (فرد محلي) و6 قضايا مخدرات من بينها 3 قضايا تعاطي ومثلها اتجار، حيث تم ضبط 600 جرام من مخدر الحشيش و161 جرام هيروين قبل بيعها وترويجها.



تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.