"حزب الحرية المصرى": السيدات جاهزات للدفاع عن الوطن

قالت نرمين ميشيل، مقررة أمانة المرأة بحزب الحرية المصري، إن المرأة المصرية هي بمثابة حائط صد، حينما تشعر بأن وطنها يواجه خطرا كبيرا تتصدى له، كما فعلت هدى شعراوى وسيدات مدن القناة وقت الحرب، معربة عن شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسى وكلماته خلال مؤتمر أسوان للسلام والتنمية، ودعمه المرأة المصرية.



وأوضحت "ميشيل"، أن الرئيس السيسى أكد أيضا أن المرأة المصرية ساهمت بشكل كبير فى تحمل تداعيات الإصلاح الاقتصادى، وتحملت الأعباء من أجل الحفاظ على وحدة الوطن والتصدي لمحاولات التشويه المغرضة للنيل من مصر.



ووجهت مقررة أمينة المرأة رسالة لكل من يحاول العبث بالدولة المصرية، قائلة: "نحن جميعا جاهزون للدفاع عن كل حبة رمل على أرض مصر، مهما تكلف الأمر".