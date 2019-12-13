"تطبيقات الذكاء الاصطناعي" ورشة عمل بمنتدى شباب العالم

قال المهندس علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، وأحد المشاركين اليوم في ورشة عمل "تطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال" بمنتدى شباب العالم، إن النقاط التي تم مناقشتها في الورشة كانت قيمة جدا وأكثر من رائعة وحضرها أكثر من ٨٠ شخصا من ٤٦ دولة مختلفة.



وأشار مصطفى، إلى أن المتحدثين اليوم في الورشة تناولوا عدد من النقاط أهمها الذكاء الاصطناعي واستخداماته المختلفة بالإضافة إلى الحديث عن أخلاقيات التعامل مع هذه التطبيقات، وأخيرا أهمية الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأكد مصطفى على أهمية هذة الورشة تأتي من كونها تناولت أحد أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة وهو الذكاء الاصطناعي، لتعدد استخداماتها في المجالات العسكرية والصناعية والاقتصادية والتقنية والتطبيقات الطبية والتعليمية والخدمية.



وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن تطبيقات الذكاء الصناعي سوف تساهم بـ320 مليار دولار أمريكي في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، أي ما يعادل 11% من إجمالي الناتج المحلي، لذلك تحرص الكثير من الشركات الصاعدة على تطبيق أبعاد الذكاء الإصطناعي بهدف الوصول إلى تحقيق أفضل نتائج.