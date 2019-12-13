-
السبت 14 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بينهم 5 مصريين.. 11 رواية متوقعة بالقائمة الطويلة لـ"البوكر العربية"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:30 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني _ إيهاب مصطفى
طباعة

نشر موقع Arabic Literature المتخصص في رصد الجوائز الأدبية في العالم العربي، قائمة مكونة من 11 رواية عربية يتوقع أن تكون ضمن القائمة الطويلة للجائزة العربية للرواية "البوكر".

 

وأوضح الموقع أنه سيتم الكشف عن الـ16 رواية المرشحة يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، وكذلك أسماء أعضاء لجنة التحكيم الخمسة.

 

وجاءت الأعمال المتوقعة كالتالي:

"السيد نون" لنجوى بركات من لبنان، و"جوائز للأبطال" لأحمد عوني من مصر، و"غرق" لحمور زيادة من السودان، و"طرق الباب" لشادي لويس بطرس من مصر، و"لم يصلى عليهم أحد" لخالد خليفة من سوريا، و"السايكلوب" لإبراهيم عبد المجيد من مصر، وغرفة "304" لعمرو عزت من مصر، و"في مدن الغبار" لأمل رضوان من مصر، و"الحديقة الحمراء" لمحمد آيت حنا من المغرب، و"باص أخضر يغادر حلب" لجان دوست من سوريا وهو كاتب كردي، وأرواح إدو" للكاتبة الجنوب سودانية إستيلا قايتانو.

واختيار روايات القائمة الطويلة للجائزة من بين 128 رواية مرشحة للجائزة، التي صدرت بين يوليو 2018 ويونيو 2019، كما سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم الخمسة.

والجائزة هي أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، وتُمنح سنويًا لأفضل رواية في كل سنة، حسب وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها، وتدار الجائزة برعاية "مؤسسة جائزة مان بوكر" في لندن، بينما تقوم "دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي" في الإمارات العربية المتحدة بدعمها ماليًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

السيسى وقرينته يشهدان انطلاق مسرح شباب العالم بشرم الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الضجة الكبيرة.. 4 عوامل تهدد نجاح كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل تعيينات شركة التعاون للبترول في 9 محافظات

منذ ساعتين و 38 دقيقة

زكى فطين عبد الوهاب: بعت سيارتى بسبب مرضى

الصور

image description

العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

image description

افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر

image description

ضبط "مستريح" استثمار عقاري فى الوادى الجديد

image description

طلاب علوم البترول بمطروح يزورون "البريمة 57" (صور)

image description

تنظيم ندوات للتوعية بمخاطر سوسة النخيل الحمراء في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

زكى فطين عبد الوهاب: بعت سيارتى بسبب مرضى

مدير "نجدة الطفل" يكشف القصة الكاملة لتعذيب أم لابنها فى الطالبية

رمضان صبحى يكشف أسرار رحيله عن الأهلي وحياته الزوجية

السيسى وقرينته يشهدان انطلاق مسرح شباب العالم بشرم الشيخ

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

دراسة: ممارسة التمارين الرياضية للوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة

توصيات صحية للوقاية من حصى الكلى

"الكرنب" الأفضل لمرضى السكري

"حرق الطاقة" يزيد من الدهون البنية في الجسم

الرئيس نيوز

تعهد بـ"جمهورية جديدة".. من هو عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر الجديد

محمود كهربا: الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي "النادي الأهلي"

"أنا مش هعيط".. عمرو أديب يحاول يحبس دموعه على الهواء

بالصور.. كارمن سليمان تدشن رحلتها مع "سوني ميوزيك" بحفل خاص وكليب

منوعات

علاج جديد للاكتئاب مشتق من الفطر

قصة أول قضية نسب فى مصر.. و"هدى شعراوى" تهدد صاحبتها ببوليس الآداب

رئيس وزراء بريطانيا يسخر من فيلم Love Actually

إشادة كبيرة بمخرج Underground 6: "نقلة هامة في تاريخه"

كشكول

ضبط طالب بطب المنصورة هدد بتفجير نفسه في الشارع بمتفجرات

رئيس جامعة المنيا يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

النائب العام يأمر بالتحقيق في فيديو لأم تضرب طفلها

شاهد.."برزنتيشن" على طريقة "الدحيح" بتمريض القاهرة

إسلام سياسي

رسالة الأزهر إلى منتدى الحوار الأوروبي احتفاء بوثيقة الأخوة الإنسانية

محاولات إخوانية لتبرأة نائب المرشد من الهجوم على المعزول

الملف الأسود للهارب أيمن نور.. اختلاس ملايين الدولارات.. والنصب على العاملين بقناة الشرق

خطيب الجامع الأزهر: الإخلاص في العمل والترابط الاجتماعي سبب تقدم المجتمع ونهضته

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
د.كريمة الحفناوى
«إنتى أرض بور مش بتخلِّفى»
صفاء النجار
التلوث الضوئى ونعمة الظلام
المزيد

الثقافة

بينهم 5 مصريين.. 11 رواية متوقعة بالقائمة الطويلة لـ"البوكر العربية"

عرض "لست أنت جارا" على مسرح الجيزة الثقافي (صور)

"القيم الإيجابية فى الشارع المصرى".. ندوة بثقافة سوهاج (صور)

"مصر وإفريقيا مشروعات تنموية واعدة".. محاضرة بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك