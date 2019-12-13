بينهم 5 مصريين.. 11 رواية متوقعة بالقائمة الطويلة لـ"البوكر العربية"

نشر موقع Arabic Literature المتخصص في رصد الجوائز الأدبية في العالم العربي، قائمة مكونة من 11 رواية عربية يتوقع أن تكون ضمن القائمة الطويلة للجائزة العربية للرواية "البوكر".

وأوضح الموقع أنه سيتم الكشف عن الـ16 رواية المرشحة يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، وكذلك أسماء أعضاء لجنة التحكيم الخمسة.

وجاءت الأعمال المتوقعة كالتالي:"السيد نون" لنجوى بركات من لبنان، و"جوائز للأبطال" لأحمد عوني من مصر، و"غرق" لحمور زيادة من السودان، و"طرق الباب" لشادي لويس بطرس من مصر، و"لم يصلى عليهم أحد" لخالد خليفة من سوريا، و"السايكلوب" لإبراهيم عبد المجيد من مصر، وغرفة "304" لعمرو عزت من مصر، و"في مدن الغبار" لأمل رضوان من مصر، و"الحديقة الحمراء" لمحمد آيت حنا من المغرب، و"باص أخضر يغادر حلب" لجان دوست من سوريا وهو كاتب كردي، وأرواح إدو" للكاتبة الجنوب سودانية إستيلا قايتانو.واختيار روايات القائمة الطويلة للجائزة من بين 128 رواية مرشحة للجائزة، التي صدرت بين يوليو 2018 ويونيو 2019، كما سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم الخمسة.والجائزة هي أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، وتُمنح سنويًا لأفضل رواية في كل سنة، حسب وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها، وتدار الجائزة برعاية "مؤسسة جائزة مان بوكر" في لندن، بينما تقوم "دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي" في الإمارات العربية المتحدة بدعمها ماليًا.