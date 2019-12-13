عمرو أديب باكيا: "ربنا يرحم شريف السقا ويصبر أهله"

نعا الإعلامي عمرو أديب، مخرج برنامجه "الحكاية" شريف السقا، المُذاع على قناة "MBC مصر"، والذي وافته المنية في حادث سير.

وبكى "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، قائلا: "شريف كان نموذج لحب واحترام العمل، وكان أمير وطيب وتقي ومصلي، وربنا يصبر بناته الاتنين وأهله".

وأضاف باكيا: "مش عارف ليه الحادثة في مصر بموتة، برة الحادثة حد يتعور بتاع، لكن مش يموت، لكن هو دة القدر".

وواصل: "شريف عمره ما غاب عن البرنامج ولا تعب ولا دخلت قالولي مش موجود، كان نموذج لحب واحترام الشغل.. الله يرحمه".

ووجه "أديب"، رسالة لزملائه ببرنامج "الحكاية"، قائلا: "أنا آسف لأني جبتكم الحلقة النهاردة، لكن معلش لازم نيجي ونعمل شغلنا ونكمل عيلة مع بعض".

وفاة شريف السقا مخرج "الحكاية"

توفي المخرج شريف السقا، مخرج برنامج "الحكاية" المُذاع على قناة "MBC مصر"، للإعلامي عمرو أديب.

وجاءت وفاة "السقا" إثر تعرضه لحادث سير.

وعمل "السقا" مع أديب منذ فترة طويلة، بداية من برنامجه في القاهرة اليوم إلى برنامج الحكاية.