صبري فواز محامي في "أسود فاتح" مع هيفاء وهبي

بدأ الفنان صبري فواز تصوير أحداث مسلسل "أسود فاتح" حيث يجسد خلال شخصية محامي.



ويتعاون في هذا العمل مع كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة هيفاء وهبي وأحمد السعدني وشريف سلامة وأحمد فهمي وعمر السعيد وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.



والمسلسل سيتم تصويره بين مصر ولبنان وهو ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية وتقدم هيفاء وهبي خلاله دور سيدة مجتمع تتعرض لعدد من الأزمات التي تسعى لحلها، ويعرض لصبري فواز بالسينمات حاليًا فيلم "استدعاء ولي عمر" ويشارك فيه بجانب النجوم حورية فرغلي محمد لطفي ومحمد عز، كما يواصل تصوير مسلسل "ملاك" وهو من إنتاج السبكي وبطولة كريم فهمي وأيتن عامر.