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زكى فطين عبد الوهاب: بعت سيارتى بسبب مرضى

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:17 م
زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب
سناء إسماعيل
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تحدث الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عن فترة إصابته بالسرطان وكيف تلقى الخبر، مؤكدا أنه متماسك مع المشاكل الكبيرة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر": "تقبلت الأمر بشكل عادي ولم أشعر بخضة كبيرة وهذا ما ساعدني كثيرًا على الشفاء".

وأكد أن أكثر النجوم الذين وقفوا إلى جانبه خلال فترة مرضه هي الفنانة نادية لطفي، وشقيقه أشرف أباظة، موضحًا أن العامل النفسي أكثر ما يساعد الإنسان على التغلب على المرض.

وأوضح أنه تعرض لأزمة مالية اضطر بسببها لبيع سيارته وهذا ما يحدث في أغلب الأوقات للبعض، مؤكدًا أنه لولا النقابة لما استطاع إكمال علاجه.

وقال إن الورم الذي عاني منه كامن، وسيخضع لبعض التحاليل الشهر المقبل وذلك لمتابعة المر ض والتأكد من عدم تطوره.

تفاصيل دور زكي عبدالوهاب في فيلمه الجديد
وقال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إنه يشارك في فيلم "العنكبوت"، مع الفنان أحمد السقا، والذي يؤدي فيه دور دكتور صيدلي، يدير معمل للإتجار في الكوكايين، وهو شخصية شريرة، مشيرًا إلى أن المنتجين حصروه في أعمال الشر وهذه مشكلة يعاني منها، وأنه كان يتمنى أن يلعب دورًا كوميديًا.

وعن الأعمال الرمضانية أكد أنه ما زال ينتظر إلى الآن، وأن سبب غيابه العام الماضي كان بسبب الأزمة الصحية التي عاني منها.

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