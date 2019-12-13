كارمن سليمان تبدأ مشوار العالمية مع "سوني ميوزيك"

احتفلت المطربة كارمن سليمان بأول خطوة لها نحو العالمية، حيث تعاقدت رسميًا مع شركة سوني ميوزيك العالمية، لإطلاق أغنيتها الجديدة "بصاتك"، بحفل فرعوني مميز احتضنته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



ونشرت الفنانة كارمن سليمان، فيديو لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي ترقص على أغنيتها الجديدة "بصاتك" التي طرحتها على موقع يوتيوب، وحققت نجاحًا كبيرًا في وقت قصير جدًا.



وعلقت على الفيديو: "جاهزين لتحدي رقصة بصاتك على TikTok ؟ نزلوا فيديو على حسابكوا وانتوا بترقصوا #رقصة_بصاتك مع الهاشتاج.. يلا إبهروني".