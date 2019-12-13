رولا زكى تغنى "بناة الأهرامات" فى افتتاح مسرح شباب العالم (فيديو)

افتتحت الفنانة رولا زكي أولى فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة انتصار قرينته.



رولا زكي مطربة شابة قدمت أغاني بـ14 لغة مختلفة، وقدمت على المسرح أغنية تحمل اسم "بناة الأهرامات".



ومسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.



ومن المنتظر أن يشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم. ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.





