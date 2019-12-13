بدء بيع تذاكر حفل أصالة فى مصر

أعلنت الشركة المنظمة لحفل أصالة، المقرر يوم 10 يناير المقبل، داخل إحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بدء بيع التذاكر.



وطرحت الجهة المنظمة للحفل 3 فئات للتذاكر الأولى "دايموند" بمبلغ 2000 جنيه، والثانية "بلاتنيوم" بمبلغ 1500 جنيه، والثالثة "جولد" بمبلغ 1000 جنيه مصري.



وتستعد أصالة لإحياء حفل غنائي كبير لها ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الجمعة المقبل، ويشاركها الحفل المطرب العراقي ماجد المهندس، ووليد الجيلان، ومن المقرر إقامة الحفل في منتزه الثمامة البري محمية الملك خالد الملكية.