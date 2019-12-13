نفاد تذاكر حفل مدحت صالح بأوبرا جامعة مصر

نفدت تذاكر حفل المطرب مدحت صالح، المقرر إقامته يوم 24 ديسمبر الجاري، على خشبة مسرح دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.



ونفدت تذاكر فئة التذاكر البرونزية وجاء سعرها 300 جنيه مصرى، وأوشك باقي فئات تذاكر الحفل على النفاد حيث طرحت الشركة المنظمة ثلاث فئات أخرى الأولى بمبلغ 600 جنيه، والثانية 550 جنيها، والثالثة بملبغ 450 جنيها مصريا.



وطرح مدحت صالح مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "صحبة الآيات" وتعاون فيها مع المخرج والملحن وليد جنيدي، والأغنية هي في الأصل تتر وموسيقى تصويرية لمسلسل أطفال بعنوان "صحبة الآيات" سيتم عرضه في رمضان المقبل، وإنتاج بيكسلز آرت، وتأليف أحمد ضوي ومن إخراج محمد الألفي.