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بعد الضجة الكبيرة.. 4 عوامل تهدد نجاح كهربا مع الأهلي
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:26 م
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أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، تعاقده مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وذلك بعد فسخ التعاقد مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر.
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