بعد الضجة الكبيرة.. 4 عوامل تهدد نجاح كهربا مع الأهلي

أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، تعاقده مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وذلك بعد فسخ التعاقد مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر.







