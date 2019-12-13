العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

عثر أهالي قرية قصر نصرالدين في مركز كفر الزيات بالغربية، على طفل رضيع ملقى بجوار مدخل مشروع الصرف الصحي.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا بالعثور على رضيع حديث الولادة ملقى على أرضية مشروع الصرف الصحي بقرية قصر نصرالدين، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بوضع الرضيع في حضانة مستشفى كفر الزيات العام.